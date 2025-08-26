علی پورچٹھہ رسولنگر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ،مسافر خوار
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ رسولنگر روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی،7 کلومیٹر سڑک دہائیوں سے عوام کیلئے اذیت بنی ہو ئی ہے ۔ علی پورچٹھہ سے رسولنگر روڈ کی ابتر حالت نے۔۔۔
شہریوں اور دیہی آبادی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ، مرکزی شاہراہ 10برس سے سفری سہولت کے بجائے اذیت کا باعث بنی ہوئی ہے ۔ گڑھوں ، ٹوٹ پھوٹ اور مٹی دھول سے اٹی یہ سڑک حکومتی و عوامی نمائندوں کی عدم توجہی کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔حلقہ میں 2008سے 2024تک مسلم لیگ ن کے نمائندے ایوانوں میں عوامی مینڈیٹ کے دعوے دار رہے لیکن عوام کے بنیادی مسائل جوں کے توں ہیں۔ 2015میں وزیرآباد سے کوٹ ہرا تک کارپٹ سڑک سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی شراکت سے تعمیر کی گئی جو 10سال کی سست روی کے بعد مکمل ہوئی مگر علی پورچٹھہ رسول نگر روڈ جیسی اہم اور اکلوتی شاہراہ کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیا گیا جس پر ہزاروں افراد روزانہ سفر کرتے ہیں۔ بیسیوں دیہات کے مریض علاج کیلئے ، طلبہ و طالبات تعلیم کیلئے اور مزدور روزگار کیلئے اسی سڑک پر نکلتے ہیں۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے جبکہ گڑھوں اور اور ٹو ٹ پھوٹ کے با عث متعدد افراد حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے احتجاج کر تے ہوئے سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا ہے ۔