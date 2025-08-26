تنظیم مغلیہ پاکستان حافظ آباد کا اجلاس، کئی افرا دکا شمولیت کا اعلان
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تنظیم مغلیہ پاکستان ضلع حافظ آباد کا اہم اجلاس مرکزی کیمپ آفس جلالپور روڈ حاجی محمد ریاض چیئرمین سپریم کونسل کی رہائش گاہ پر ہوا۔۔
جس میں شہر بھر کے نامور مغل بھائیوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں جن احباب نے سپریم کونسل میں شمولیت کا اعلان کیا ،ان میں حاجی محمد سرور ،محمد رفیق مغل، ریاست علی ہنجرا،امتیاز علی مغل، محمد رفیع، محمد رفیق، طارق محمود مغل،محمد منشا، حاجی احسان اﷲ مغل،ظفر اقبال مغل،محمد انوار مغل شامل ہیں تمام نئے سپریم ممبرز نے مغل برادری کی فلاح وبہبود اور خدمت انسانی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔