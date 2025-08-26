صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
تنظیم مغلیہ پاکستان حافظ آباد کا اجلاس، کئی افرا دکا شمولیت کا اعلان

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )تنظیم مغلیہ پاکستان ضلع حافظ آباد کا اہم اجلاس مرکزی کیمپ آفس جلالپور روڈ حاجی محمد ریاض چیئرمین سپریم کونسل کی رہائش گاہ پر ہوا۔۔

جس میں شہر بھر کے نامور مغل بھائیوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں جن احباب نے سپریم کونسل میں شمولیت کا اعلان کیا ،ان میں حاجی محمد سرور ،محمد رفیق مغل، ریاست علی ہنجرا،امتیاز علی مغل، محمد رفیع، محمد رفیق، طارق محمود مغل،محمد منشا، حاجی احسان اﷲ مغل،ظفر اقبال مغل،محمد انوار مغل شامل ہیں تمام نئے سپریم ممبرز نے مغل برادری کی فلاح وبہبود اور خدمت انسانی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔

 

