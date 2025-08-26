اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد کا پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبد القدیر زرکون نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت عامہ کی بہترین سہولیات مہیا کرنا ہمارا نصب العین ہے ۔۔۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا وزٹ کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر بلال ناصر کلیر نے ہسپتال بارے بریفنگ دی۔اسسٹنٹ کمشنر نے بہتر طبی سہولیات کی فراہمی پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو سراہتے ہوئے مریضوں کی نگہداشت اور ادویات کی تقسیم میں مزید بہتری لانے کی ہدایت کی۔