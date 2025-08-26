جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر
راہوالی (نامہ نگار)مساجد اور مدارس کی تعمیر کرنے والے اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں جو اﷲ کے گھر تعمیر کرنے میں حصہ ڈالتے ہیں وہ اپنا گھر جنت میں حاصل کرنے کے حقدار ہوجاتے ہیں ۔۔۔
،موجودہ انتشار اور افراتفری کے بڑھتے ہوئے رجحان سے معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے جس کے مضر اثرات سے انسانوں میں بے سکونی پیدا ہورہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار علامہ محمد امین چشتی، علامہ عطا المصطفیٰ جمیل، حافظ ضیا المرتضیٰ چشتی و دیگر نے جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس نمبر 2شرقی راہوالی میں طلبا کیلئے ہاسٹل کی تعمیر کا جائزہ لینے کیلئے منعقد ہ تقریب سے کیا ۔مقررین نے کہا کہ ہاسٹل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی بچوں کے لیے دینی تعلیم کیساتھ نصابی تعلیم بھی مفت دینے کیلئے سکول قائم کیا جائے گا ۔