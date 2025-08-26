سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایف آئی اے امیگریشن کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی،جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانیوالے مسافر کو آف لوڈکرلیا۔۔۔
مسافر کی شناخت عمر فاروق کی نام سے ہوئی مسافر فلائٹ نمبر G9553کے ذریعے یونان جا رہا تھا ،مسافر کی جانب سے پیش کیا جانے والا یونان کا ریزیڈنٹ کارڈ جعلی نکلا،مسافر کا تعلق جہلم سے ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر نے دینہ کے رہائشی ایجنٹ سے مذکورہ کارڈ حاصل کیا،ایجنٹ نے مذکورہ کارڈ کے عوض مجموعی طور پر 13 لاکھ روپے ہتھیائے ،مسافر کو ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید قانونی کارروائی کیلئے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات کے حوالے کر دیا گیا۔