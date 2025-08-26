ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر روبا عمر ڈار نے کہا ہے کہ ان شا اﷲ جلد ملک میں انصاف کا بول بالا ہو گا ،وہ وقت دور نہیں جب عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائیگا اور۔۔۔
انصاف ان کی دہلیز پر میسر ہو گا ’ملک میں ظلم اور جبر کا نظام ختم ہونے کو ہے ،وزیر اعلیٰ پنجاب کے جہازی سائز وفد کے ہمراہ جاپان کے دورے کو صوبے کے عوام کو کیا فائدہ ہو گا تو یہ بعد کی بات ہے لیکن وزیر اعلیٰ کا جاپان کا دورہ قوم کو کروڑوں روپے میں پڑا ہے ’ایک طرف پنجاب حکومت کا 40 رکنی وفد بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری جانب جاپان کا کوئی اکیلا عہدیدار بریفنگ دے رہا ہوتا ہے جس سے اس دورے کی اہمیت اور حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ، آنیوالے وقت میں کوئی جعلسازی نہیں چل سکے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینئر رہنما ریحانہ امتیا ز ڈار کے ہمراہ عمران خان کی بہن حسان اﷲ نیازی کی والدہ سے علیمہ خان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے دوران گفتگوکرتے ہوئے کیا۔ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہو گا ’بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مئی کے 8مقدمات کی سپریم کورٹ سے ضمانتیں منظور ہونا حق اور سچ کی فتح ہے ۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست کا محور ہیں پی ٹی آئی سے وابستگی رکھنے والوں کو جس طرح کی مشکلات کا حالیہ دنوں میں سامنا ہے ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ،جب تک حقیقی منزل حاصل نہیں ہو جاتی جدوجہد جاری رہیگی ۔