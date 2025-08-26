فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق
موترہ(نامہ نگار )جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان78سال سے ایک ہی نظام کے تسلط میں ہے جس نے عوام کو کبھی حقیقی تبدیلی اور خوشحالی نہیں دی ۔۔۔
،جنرل ایوب خان، جنرل ضیا الحق اور جنرل پرویز مشرف سب اسی فرسودہ نظام کے نمائند ے تھے آج بھی وہی نظام چل رہا ہے جسکے باعث ملک بحرانوں سے نہیں نکل سکا، جماعت اسلامی نظام کی تبدیلی اور عدل و انصاف پر مبنی حقیقی اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے ،ہماری جنگ عالمی طاغوت اور سامراجی قوتوں کے خلاف جاری ہے ، مسلمانوں کو ایک امت بننے کی ضرورت ہے بصورت دیگر ہم ذلت و پستی سے نہیں نکل سکیں گے ۔ ڈسکہ میں جیوے پاکستان عوامی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے مزید کہا کہ موجودہ سیاسی قیادت عوام کو دھوکہ دیتی رہی ہے نواز شریف اور عمران خان ماضی میں مجھے کیوں نکالا کے نعرے سڑکوں پر لگاتے تھے ، آج پی ٹی آئی جنرل عاصم کیخلاف ہے لیکن اگر کل ساتھ مل گئے تو زندہ باد کے نعرے لگیں گے یہی حال دیگر جماعتوں کا بھی ہے ، اقتدار سے باہر ہوں تو احتجاج کرتے ہیں اور اقتدار میں ہوں تو اسی نظام کے محافظ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے اور عدلیہ کو مکمل آزادی دینی چاہیے تاکہ پاکستان کی سیاست آزاد اور خودمختار ہو سکے ۔