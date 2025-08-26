حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آبادکے علی پورروڈ پر مین سوریج لائن کی بندش سے مسلم لیگ ن کے ضلعی سیکرٹریٹ ،ٹیچرز کالونی، گرلز کالج روڈ پانی میں ڈوب گئے جبکہ واسا اور میونسپل کا عملہ سیوریج لائن کو کھول نہ سکا۔۔۔
جس کی وجہ سے مذکورہ علاقوں میں کئی کئی فٹ گندا پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکین گھروں میں محبوس ہوکر رہ گئے ۔ تفصیلات کے مطابق علی پورروڈ پر گزشتہ چار پانچ روز سے سیوریج لائن بند پڑی ہے جبکہ واسا کا عملہ اور افسر گھوم پھر رہے ہیں جس سے مسلم لیگ ن کے ضلعی سیکرٹریٹ کے ارگرد بھی کئی کئی فٹ گنداپانی جمع ہوچکا ہے جبکہ ٹیچرز کالونی ، علی پورروڈ ، گرلز کالج روڈ بھی جوہڑ میں تبدیل دکھائی دے رہے ہیں جس سے کالج اور سکول میں امتحانات کیلئے آنے والی طالبات اور انکے والدین کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہاہے لیکن ابھی واسا اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے سیوریج لائن کو کھولنے کے لئے کوئی اقدمات عمل میں نہیں کئے جارہے ہیں۔ علاقوں مکینوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نو ٹس لینے اور مسئلہ حل کنے کا مطالبہ کیا ہے ۔