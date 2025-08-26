اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج
لدھیوالہ وڑائچ ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی ) اشیا خورونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے خریدار بلبلا اٹھے ،ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگئے۔۔۔
، شہری سراپا حتجاج بن گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ عالم چوک، لدھیوالہ ،کوٹ اسحاق، پپناکھہ،مدوخلیل سمیت گردونواح میں دکانداروں نے اشیا خوردنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر رکھا ہے دالوں گھی چینی دودھ دہی گوشت اور سبزیوں کی قیمت شہریوں کی قوت خرید سے دور ہوتی جا رہی ہے ۔ شہریوں حافظ محسن ،جمشید عباس،اورنگزیب خان و دیگر نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی رٹ نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا گوشت 2400روپے بڑا گوشت 12سو روپے کلو برائلر 800روپے کلو فروخت ہو رہا ، اسکے علاوہ دودھ 220اور دہی 240روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے ، انتظامیہ کے پاس دکانداروں کو جرمانے کر کے ریونیو میں اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ۔ شہریوں نے کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والے دکانداروں کیساتھ سختی سے نمٹا جائے ۔