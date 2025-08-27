چوری کی 5 وارداتوں میں لاکھوں کاسامان غائب
سمبڑیال،علی پورچٹھہ(سٹی رپورٹر،تحصیل رپورٹر)چوری کی 5 وارداتوں کے دوران شہری نقدی ،موبائل ،الیکٹر ک موٹر سے محروم ہوگئے۔
تھانہ سمبڑیال کے موضع ڈھلم بلگن کے رہائشی اکبر کا30 ہزا روپے مالیت کا موبائل ،محلہ حاجی پورہ جیٹھی کے کے رہائشی ذیشان حیدر کی آڑھت سے الیکٹر ک موٹر اورسیل مرغا ،زاہد سکنہ سمبڑیال کے سنوکر کے غلہ سے چور 8ہزارروپے ، نجی بینک کی ا ے ٹی ایم مشین کے قریب رکھا گیا عبدالرحمن کا80ہزار مالیت کا موبائل فون جبکہ تھانہ بیگووالہ کے علاقہ موضع کاکیوالی کے رہائشی مظہر حسین کے گھر کے باہر بجلی کے میٹر کی تار چور کاٹ کر لے گئے ۔ علی پورچٹھہ کے محلہ بہاولپورہ میں کے رہائشی اظہر عباس وڑائچ نے اپنی موٹرسائیکل گھر کے باہر کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو دیکھا کہ چور موٹرسائیکل کا لاک توڑ کر باآسانی موٹر سائیکل چرا کر لے گئے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں لیکن پولیس کی ناقص کارکردگی کے باعث شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ کالج روڈ سے لے کر گنجان محلوں تک وارداتیں ہو رہی ہیں مگر نام نہاد گشت کرنے والی پولیس تاحال ایک بھی بڑے چور گروہ کو بے نقاب نہ کر سکی۔ عوامی حلقوں نے سی پی او گوجرانوالہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علی پورچٹھہ پولیس کی کارکردگی کا نوٹس لیا جائے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔