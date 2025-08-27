صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی 5 وارداتوں میں لاکھوں کاسامان غائب

  • گوجرانوالہ
چوری کی 5 وارداتوں میں لاکھوں کاسامان غائب

سمبڑیال،علی پورچٹھہ(سٹی رپورٹر،تحصیل رپورٹر)چوری کی 5 وارداتوں کے دوران شہری نقدی ،موبائل ،الیکٹر ک موٹر سے محروم ہوگئے۔

تھانہ سمبڑیال کے موضع ڈھلم بلگن کے رہائشی اکبر کا30 ہزا روپے مالیت کا موبائل ،محلہ حاجی پورہ جیٹھی کے کے رہائشی ذیشان حیدر کی آڑھت سے الیکٹر ک موٹر اورسیل مرغا ،زاہد سکنہ سمبڑیال کے سنوکر کے غلہ سے چور 8ہزارروپے ، نجی بینک کی ا ے ٹی ایم مشین کے قریب رکھا گیا عبدالرحمن کا80ہزار مالیت کا موبائل فون جبکہ تھانہ بیگووالہ کے علاقہ موضع کاکیوالی کے رہائشی مظہر حسین کے گھر کے باہر بجلی کے میٹر کی تار چور کاٹ کر لے گئے ۔ علی پورچٹھہ کے محلہ بہاولپورہ میں کے رہائشی اظہر عباس وڑائچ نے اپنی موٹرسائیکل گھر کے باہر کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو دیکھا کہ چور موٹرسائیکل کا لاک توڑ کر باآسانی موٹر سائیکل چرا کر لے گئے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں لیکن پولیس کی ناقص کارکردگی کے باعث شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ کالج روڈ سے لے کر گنجان محلوں تک وارداتیں ہو رہی ہیں مگر نام نہاد گشت کرنے والی پولیس تاحال ایک بھی بڑے چور گروہ کو بے نقاب نہ کر سکی۔ عوامی حلقوں نے سی پی او گوجرانوالہ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ علی پورچٹھہ پولیس کی کارکردگی کا نوٹس لیا جائے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

میڈیا ورکشاپ، انسانی سمگلنگ سے متعلق اصلاحات کی آگاہی

اسلام آباد:جے 7ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کیلئے معاہدہ پر دستخط

مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر