درباری محلہ کارہائشی نوجوان ٹرالی تلے آ کرجاں بحق

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)درباری محلہ کارہائشی نوجوان ٹرالی تلے آ کرجاں بحق ہوگیاتفصیل کے مطابق درباری محلہ کارہائشی دانیال ارشد درباری محلہ میں پیرجازن قبرستان کے سامنے ریت سے بھری ٹرالی کے نیچے آکر جاں بحق ہوگیا۔۔۔

متوفی کے رشتہ داروں اور اہلیان دربای محلہ نے ممتازسماجی وسیاسی شخصیت اسلم عرف پپنی بٹ کی قیادت میں تھانہ صدر لالہ موسیٰ کے سامنے جی ٹی روڑ بلاک کرکے بھرپور احتجاج کیا ،علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شہر کی حدود سے ریت کی ٹریکٹر ٹرالیوں کاداخلہ بند کیا جائے ،پہلے بھی یہ بے لگام ریت سے بھری ٹرالیاں ہمارے بچوں کی جان لے چکی ہیں ،اہل علاقہ کاکہناہے کہ اناڑی ڈرائیوراور چھوٹے بچے یہ ٹرالیاں چلا رہے ہوتے ہیں جسکی۔ وجہ سے خادثہ کا سبب بن رہی ہے ،اہل علاقہ نے چیئرمین اسلم عرف پپنی بٹ کی قیادت میں تھانہ صدر کے ایس ایچ اوسے ملاقات کرکے بھی مسئلہ بتایاجس پرانہوں نے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔

