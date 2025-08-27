تمام بنیادی کارکردگی اعشاریوں پر عمل کیاجارہا:ویسٹ مینجمنٹ کمپنی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کے مطابق صفائی عملے کی حاضری، گاڑیوں کی GPS ٹریکنگ، ڈمپنگ سائٹس اور عارضی ٹرانسفر سٹیشنز کی لائیو کیمروں سے نگرانی، گھریلو و کمرشل علاقوں سے کوڑے ی باقاعدہ کولیکشن سمیت تمام بنیادی کارکردگی اعشاریوں (KPIs)پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔
KPIs کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ کو بریفنگ دیتے سینئر منیجر ایس عبدالوحید نے بتایا کہ ماہ اگست 2025 کے دوران ابتک ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آئوٹ سورسنگ کے بعد نجی کمپنیوں کو کے پی آئیز کی خلاف ورزیوں پر گوجرانوالہ میں 1662 خلاف ورزیوں پر 2 کروڑ 43 لاکھ 96 ہزار روپے پینلٹی عائد کی گئی۔ گجرات میں 230 پینلٹی پر 57 لاکھ 87 ہزار روپے ، منڈی بہاوالدین میں 464 پینلٹی پر 65 لاکھ 98 ہزار روپے ، حافظ آباد میں 167 پینلٹی پر 17 لاکھ روپے اور دیگر میں 1682 پینلٹی پر 02 کروڑ 43 لاکھ 96 ہزار 5 سو روپے ، کے پی آئیز کی 2543 خلاف ورزیوں پر پینلٹی (جرمانے ) 03 کروڑ 84 لاکھ 81 ہزار 5 سو عائد کیے جاچکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈویژن کی 13 تحصیلوں میں 14 ہزار 833 سینٹری ورکرز، 85 مینجرز، 1996 گاڑیاں، 904 کوڑا کنٹینرز، 1966 مشینری، 42 ٹرانسفر سٹیشن ، 12 ڈمپنگ سائٹس، 2 ہزار 783 کوڑا کولیکشن پوائنٹس موجود ہیں۔ سی ای او فرحان مجتبٰی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جائے ۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی مدد سے صفائی کے عمل میں شفافیت اور مؤثریت لائی گئی ہے ، اور کسی بھی غفلت کو فوری طور پر نوٹس میں لایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب صرف حکومت یا اداروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر شہری کو اس مشن میں شریک ہونا ہوگا۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ مخصوص جگہوں پر ڈالیں، عملے سے تعاون کریں اور صفائی سے متعلق شکایات کی صورت میں ہیلپ لائن یا کمپنی کی ایپ کے ذریعے اطلاع دیں۔