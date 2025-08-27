صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی قیادت سے دلبرداشتہ چودھری تنویر نے پارٹی کو چھوڑدیا

گجرات(سٹی رپورٹر)مشکل وقت اور ہر تشدد حالات میں تابث قدمی کے ساتھ کھڑے رہنے والے تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الٰہی کے نڈر ساتھی قیادت کے رویہ سے دلبرداشتہ ہو کر پارٹی کو خیر باد کہہ گئے۔۔۔

 چودھری تنویر حسین سابق وائس چیئرمین یو سی فیض آباد کا شمار گجرات کے ان راہنماؤں میں ہوتا ہے جنھوں نے جیلیں کاٹیں، گھر کی توڑ پھوڑ ، صعوبتیں برداشت کیں لیکن لڑکھڑائے نہیں۔ بتایا جارہا ہے کہ چودھری تنویر حسین پارٹی قیادت خصوصاً بی بی ثمیرہ الٰہی کے رویہ سے دلبرداشتہ ہو کر قافلہ شجاعت میں شامل ہونے کی تیاری کر چکے ہیں جس کا عنقریب با ضابطہ اعلان متوقع ہے۔

