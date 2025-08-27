صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ پوائنٹس پر صفائی ، معیاری خوراک کی فراہمی پرسیمینار

  • گوجرانوالہ
فوڈ پوائنٹس پر صفائی ، معیاری خوراک کی فراہمی پرسیمینار

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)فوڈ اتھارٹی حافظ آباد کے زیر اہتمام بارشوں اور موسمی حالات کے پیش نظر فوڈ پوائنٹس پر صفائی اور معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔

برگر اور شوارما پوائنٹس کے 45 فوڈ بزنس آپریٹرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پی ایف اے حافظ آباد ڈاکٹر عاشق اور اسسٹنٹ ماسٹر ٹرینر شبیر حسین نے خطاب کرتے ہوئے خوراک کے محفوظ استعمال، صفائی ستھرائی، ہاتھ دھونے کی اہمیت، کچن میں جراثیم کش اقدامات، خوراک کے محفوظ درجہ حرارت اور فوڈ پوائزننگ سے بچاؤ جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا برسات کے موسم میں فاسٹ فوڈ کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے دوران خاص احتیاطی تدابیر اپنانا ناگزیر ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے غذائی زہریلے اثرات سے بچا جا سکے ۔سیمینار میں شرکا کو فوڈ پوائزننگ کی وجوہات، اسکے تدارک کے اقدامات، کراس سے آگاہ کیا گیا اور شرکاء کے سوالات کے جوابات بھی دیئے گئے۔

