گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں دو اہم معاہدوں پر دستخط

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایک ہی روز دو اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر صدر چیمبر رانا صدیق خاں، نائب صدر چودھری یوسف، سابق صدر عاصم انیس اور سینئر رہنما شیخ عامر رحمان ایگزیکٹو ممبر میاں عتیق الرحمن، رہنماافتخار بھٹی اور ساجد بھٹی موجود تھے۔

پہلے پی آئی اے اور گوجرانوالہ چیمبر میں معاہدہ طے پایا جسکے تحت بزنس کمیونٹی کو کارپوریٹ ایئر ٹریول سروسز فراہم کی جائینگی۔ جی سی سی آئی ممبران کو ملکی پروازوں پر 10 اور غیر ملکی پروازوں پر 5 فیصد رعایت ملے گی۔ کارپوریٹ سہولتوں میں CIP لاؤنج ایکسیس، ترجیحی بورڈنگ، ٹائر کارڈز اور 24/7 کارپوریٹ ہیلپ لائن جیسی سہولیات شامل ہوں گی۔بعدازاں گوجرانوالہ چیمبر اور نجی بینک میں معاہدہ پر دستخط کیے گئے ۔ اس موقع پر بینک کے ریجنل منیجر گوجرانوالہ یاسر عبیداللہ غازی اور اُنکی ٹیم نے بزنس کمیونٹی کو جدید بینکاری سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیااور کہا جی سی سی آئی ممبران کو ایک ہی پلیٹ فارم پر تمام ادائیگیوں کی سہولت میسر ہوگی، چیمبر کی عمارت میں سپورٹ سیل، سروس بوتھ، جدید اے ٹی ایم اور سی ڈی ایم مشینیں بھی فراہم کی جائینگی۔صدر رانا صدیق خاں نے دونوں معاہدوں کو بزنس کمیونٹی کیلئے خوش آئند قرار دیتے کہا کہ چیمبر کی کوشش ہے کہ ارکان کو جدید سہولیات اور بہترین سہولت کاری ایک ہی جگہ پر میسر ہو۔

