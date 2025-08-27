لڑائی جھگڑوں میں بھائی کا بہن اور چار افراد کا خاتون پرتشدد
موترہ(نامہ نگار)لڑائی جھگڑے کے دو مختلف واقعات میں بھائی کا بہن اور چار ملزموں کا خاتون پرتشددکپڑے پھاڑکرنیم برہنہ کردیا۔
پہلے واقعہ میں تھانہ موترہ کے علاقہ پنڈوریاں کی خاتون نصرت اپنی ہمشیرہ کیساتھ اپنے میکے گئی تو چھوٹے بھائی اشر ف نے گالم گلوچ کرتے ہوئے اسکے کپڑے پھاڑ دئیے اور تشدد کانشانہ بنایا دوسرے واقعہ میں بیڑھ کی خاتون ارم شہزادی کو ملزم عمیرزبیر اور دو نامعلوم افراد نے بالوں سے پکڑ کاکھینچا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسکے کپڑے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔