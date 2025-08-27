صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتیاز چودھری پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین پنجاب کے قائمقام صدرمنتخب

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین پنجاب نے باہم مشورے سے امتیاز چودھری کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین پنجاب کا قائمقام صدرمنتخب کرلیا۔

یہ عہد ہ عرصہ دراز سے خالی تھا جس سے کارکنوں میں مایوسی چھائی ہوئی تھی اور صوبہ پنجاب کی بات کرنے والا پارٹی فورم پر کوئی شخص موجود نہ تھا۔پنجاب کا صدرنامزد ہونے پر کارکنوں جیالوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ اس سلسلے میں دنیا سے گفتگو رتے ہوئے امتیاز چودھری نے بتایا کہ پارٹی میں نوجوان نسل کو شامل کرکے شہروں، قصبوں،دیہاتوں اور یونین کونسل سطح تک تنظیم سازی کی جائے گی اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں بھی نوجوان لوگوں کو امیدوار نامزد کیا جائیگا ،مدمقابل پارٹیوں کا بھرپور مقابلہ کیاجائیگا۔

