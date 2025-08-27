ڈاکٹر سلویسٹر طارق پیپلز پارٹی میں شامل ہوگئے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) معروف ڈاکٹر طارق پرویز کے صاحبزادے ڈاکٹر سلویسٹر طارق نے شعبہ طب کو خیرباد کہہ کر سیاست کے میدان میں قدم رکھ لیا ۔
پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے خود کو خدمتِ خلق کے لیے وقف کرنے کا اعلان کردیا۔انہوں سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری تربیت ہمیشہ انسانیت خلوص اور خدمت کے جذبے پر ہوئی ہے میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ اب سماجی سطح پر زیادہ مؤثر کردار ادا کیا جائے ۔انہوں نے اقلیتوں، نوجوانوں اور پسے ہوئے طبقات کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اور کہا کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی قوت ہے جو ہر طبقے کو برابر کا حق دیتی ہے ۔سیمینار میں موجود مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ڈاکٹر سلویسٹر طارق کے فیصلے کو سراہا اور اْمید ظاہر کی کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے ۔