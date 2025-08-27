صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ہراسمنٹ ایکٹ کا غلط استعمال 7 اے ای اوز کو 10 لاکھ جرمانہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)خاتون سول جج سیالکوٹ نے ہراسمنٹ ایکٹ کا غلط استعمال کرنے پر 7خواتین اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔

محکمہ تعلیم کے جونیئر کلرک محسن صادق کیخلاف ہراسمنٹ ایکٹ 2010کے تحت جھوٹی من گھڑت اور خلاف قانون درخواست دینے پر سول جج سیالکوٹ ساجدہ سمرین نے 7خواتین اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران،سدرہ منیر اے ای او مرکز وریو،ساسبیل افتخار اے ای او مرکزکارپوریشن،آمنہ بٹ اے ای او مرکز کینٹ،معیزہ عبدالغفوراے ای او مرکزاگوکی، ماریہ نوشین اے ای او مرکز مراد پور،کنول مہناز اے ای او مرکز اورا،ارفامزمل اے ای او مرکز ڈالووالی کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے فی کس 1لکھ 42ہزار 857روپے اور مجموعی طور پر10لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔

