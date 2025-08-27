صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستحق افرادکو گھر دینا بلاول کا عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت:آصف رضا

  • گوجرانوالہ
مستحق افرادکو گھر دینا بلاول کا عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت:آصف رضا

پنڈی بھٹیاں(نامہ نگار)پیپلز پارٹی سینئر نائب صدر تحصیل پنڈی بھٹیاں شیخ آصف رضا قادری نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حالیہ اقدام کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 سندھ میں مستحق عوام کو مکانات کی چابیاں دینا بلاول بھٹو زرداری کا عوامی خدمت کے وژن کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ بلاول نے ناصرف گھروں کی فراہمی یقینی بنائی بلکہ ساتھ ہی سولر سسٹم کی سہولت دینے کا اعلان کر کے یہ واضح کردیا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا بلاول کا یہ انقلابی قدم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے نانا ذوالفقار بھٹو شہید اور اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عوام کوبنیادی سہولتوں کی فراہمی کامشن جاری رہے گا۔

