راہوالی:بجلی ،گیس کی گھنٹوں بندش سے نظام درہم برہم
راہوالی(نامہ نگار)گیپکو اور سوئی گیس حکام نے راہوالی کے عوام کی زندگیاں اجیرن کردیں معمولی بارش یا تیز بارش، شدید گرمی یا تیز ہوا چلے تو اسی وقت بجلی کا بند ہونا معمول ہے۔۔۔
پھر کئی کئی گھنٹے بجلی بند کرکے زندگی کا نظام درہم برہم کردیا جاتا ہے شکایات آفس میں سائل جائے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی ڈیوٹی والے ملازم دفتر نہیں پہنچے یا شکایات کنندہ کو یہ کہہ کر ٹرخا دیا جاتا ہے کہ متعلقہ لائن مین کسی دوسری کمپلین پر گئے ہوئے ہیں ۔ متعلقہ لائن سپریڈنٹ شکایات کنندہ کا فون اٹھانا بھی گوارہ نہیں کرتا دوسری طرف سوئی گیس حکام نے بغیر شیڈول کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنا معمول بنا لیا خودساختہ لوڈشیڈنگ کے بعد جب گیس آتی ہے تو اس کا پریشر ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر کھانا پکانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے جبکہ گیپکواور سوئی گیس والے ہر ماہ باقاعدگی سے بھاری بلز بھیج دیتے ہیں لیکن بغیر شیڈول کے لوڈشیڈنگ اور پریشر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے عوام کی اکثریت ہوٹلوں سے روٹیاں سالن وغیرہ منگوانے پر مجبور ہوتی ہے ۔عوامی سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔