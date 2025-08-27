صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڈا کنڈن سیان میں سڑک کنارے تعمیرنالے اوور فلو

  • گوجرانوالہ
اڈا کنڈن سیان میں سڑک کنارے تعمیرنالے اوور فلو

ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)اڈا کنڈن سیان میں سڑک کنارے تعمیرنالے اوور فلو، نکاسی آب نہ ہونے سے قریبی آبادی کے مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔

اڈا کنڈن سیان میں سڑک کی تعمیر کے ساتھ پانی کی نکاسی کے لیے دونوں اطراف نالے تعمیر کیے گئے اور قریبی محلوں کی نالیوں کے پانی کی نکاسی بھی ان نالوں سے منسلک کر دی گئی لیکن پانی کی نکاسی کے لیے کوئی جگہ مختص نہ ہونے سے پانی نالوں میں جمع ہوکر اوور فلو ہو رہا ہے جس سے سڑک اور نالوں کی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ یقینی ہے اور اڈا کی قریبی نالیوں کا پانی بند رہنے سے مکینوں کوشدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ اہل دیہہ نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری،شہری کولوٹ کرمرغابنا دیا،بدترین تشدد

ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30اکتوبر کو ہو گا

جماعت اسلامی کا اتوارکو حقوق کراچی مارچ کا اعلان

تیزرفتار ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کوکچل دیا

پولیس چیف کی سرچ آپریشنز مزید موثر بنانے کی ہدایت

صوبائی محتسب کی زیرصدارت مشیران کااجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر