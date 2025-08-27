اڈا کنڈن سیان میں سڑک کنارے تعمیرنالے اوور فلو
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)اڈا کنڈن سیان میں سڑک کنارے تعمیرنالے اوور فلو، نکاسی آب نہ ہونے سے قریبی آبادی کے مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔
اڈا کنڈن سیان میں سڑک کی تعمیر کے ساتھ پانی کی نکاسی کے لیے دونوں اطراف نالے تعمیر کیے گئے اور قریبی محلوں کی نالیوں کے پانی کی نکاسی بھی ان نالوں سے منسلک کر دی گئی لیکن پانی کی نکاسی کے لیے کوئی جگہ مختص نہ ہونے سے پانی نالوں میں جمع ہوکر اوور فلو ہو رہا ہے جس سے سڑک اور نالوں کی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ یقینی ہے اور اڈا کی قریبی نالیوں کا پانی بند رہنے سے مکینوں کوشدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ اہل دیہہ نے اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔