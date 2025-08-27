صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ کے دوملزم اور شراب فروش گرفتار

  • گوجرانوالہ
ناجائز اسلحہ کے دوملزم اور شراب فروش گرفتار

کامونکے(نامہ نگار)پولیس نے دو افراد سے ناجائز اسلحہ برآمد کرلیا۔ واہنڈو پولیس نے دوراِن تفتیش موضع گورالہ کے ارسلان سے بلالائسنس 223بور رائفل اور ڈیرہ حسین پورہ کے شعیب سے تیس بور پستول برآمد جبکہ سٹی پولیس نے دوراِن گشت کسوکی روڈ کے بابر سے بیس لیٹر شراب برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے۔

