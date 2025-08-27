صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی سمگلنگ اور ویزہ فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)انسانی سمگلنگ اور ویزہ فراڈ میں ملوث 2 ملزم گرفتار کرلئے گئے۔ ملزموں کو گوجرانوالہ اور اوکاڑہ کے علاقوں سے گرفتارکر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔

ملزم شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث پائے گئے ۔ملزم بشیر نے شکایت کنندہ سے آسٹریلیا ملازمت کے نام پر 87 لاکھ 50 ہزار روپے بٹورے جبکہ ملزم بابر نے شہری کو جرمنی ملازمت کا جھانسہ دے کر 10 لاکھ روپے ہتھیائے ۔ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے اوربھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے ۔ملزمان کو گرفتار۔

