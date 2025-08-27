4منشیات فروش گرفتار 12 کلو سے زائد چرس برآمد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) تھانہ نیکا پورہ پولیس نے 4 ملزموں کو گرفتار کر کے 12 کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔
ڈی ایس پی سٹی سرکل طارق محمود ڈھڈی کی نگرانی اور ایس ایچ او تھانہ نیکا پورہ سب انسپکٹر جہانزیب خان کی قیادت میں بیک وقت چار کارروائیوں کے دوران منشیات فروش وسیم، عادل نواز، زبیر اور خالد کو گرفتار کرکے 12 کلو 200 گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کرلی گئی ۔ابتدائی تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزم دیگر اضلاع سے منشیات لا کر سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے ۔ جن سے مزید تفتیش کے دوران گھناؤنے کاروبار میں ملوث دیگر عناصر تک پہنچنے میں بھی مدد ملے گی۔ڈی پی او فیصل شہزاد نے کہا ہے کہ سیالکوٹ ضلع سے منشیات کا مکمل خاتمہ ہمارا ہدف ہے اور آخری منشیات فروش کے خاتمے تک کریک ڈاؤن بلا تعطل جاری رہے گا۔