متعدد وارداتیں، شہری نقدی، زیورات، موٹرسائیکل سے محروم

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی) ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری نقدی زیورات موٹرسائیکل سے محروم ہوگئے۔

تھانہ اروپ کے علاقے علی پور چوک میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سور عبدالروف ساکن ٹھکر کے کو گن پوائنٹ پر روک کر اس سے موٹر سائیکل اور دو موبائل چھین کر فرار ہو گئے تھانہ اروپ ہی کے علاقے عالم چوک کے رہائشی نعیم اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رشتہ دراروں کو ملنے گیا ہوا تھا کہ چوروں نے اسکے گھر کے دروازے کا کنڈا کاٹ کر گھر سے ڈیڑھ تولہ کے زیورات اور ایک لاکھ روپے چوری کرلئے۔ عالم چوک کے علاقے صفدر کالونی کے رہائشی شاہد عمران کے گھر رات گئے چھت سے داخل ہونے والے چور ڈیڑھ لاکھ روپے اور موبائل فون چوری کر لئے گئے۔

