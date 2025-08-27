صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید میلا دالنبیؐ آمد ،آرائشی سامان کی خریدوفروخت کیلئے سٹال سج گئے

  • گوجرانوالہ
عید میلا دالنبیؐ آمد ،آرائشی سامان کی خریدوفروخت کیلئے سٹال سج گئے

تتلے عالی(نامہ نگار)عید میلا دالنبیؐ کی آمد پرتتلے عالی میں جھنڈوں،آرائشی سامان کی خریدوفروخت کیلئے عارضی سٹال سج گئے۔

نبی کریم ؐکا1500واں یوم ولادت شایان شان منانے کیلئے تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں تیاریاں شروع ہوگئی ہیں، شاہراہوں، بازاروں میں جھنڈوں،نعلین مبارک ،بیجز،الیکٹرک لائٹوں،بتیوں، بچوں بچیوں کیلئے میلاد النبی ؐکے دن پہننے کیلئے عربی لباس ودیگر آرائشی سامان کی خریدوفروخت کیلئے سٹال سج گئے ہیں۔ کاروباری مراکز،گھروں کی چھتوں پر آمد مصطفیؐ کے جھنڈے لہرا دیئے گئے۔ ماہ ربیع اول کا آغاز ہوتے ہی مساجد کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے ،گلی محلوں ،گھروں اور کاروباری مراکز میں محافل میلاد،محافل نعت اور درود وسلام کی محافل کا انعقاد اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو 12ربیع اول تک جاری رہیگا۔

