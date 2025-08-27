سیلاب متاثرین کیلئے الخدمت فائونڈیشن کی جانب سے ایک کروڑ 34 لاکھ کے عطیات جمع
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیلاب زدگان کی مدد کے لیے الخدمت فائونڈیشن وزیرآباد کی جانب سے ایک کروڑ 34 لاکھ روپے کے عطیات جمع کرلئے گئے ۔ مشکل کی اس گھڑی میں الخدمت فاؤنڈیشن کا کردار قابل تحسین ہے۔
دکھ و تکلیف کی گھڑی میں پوری پاکستانی قوم سیلاب میں گھرے بھائیوں کے لیے ہر ممکن امداد کر رہی ہے اسلام ہمیں ایک دوسرے کے درد و تکلیف میں ہمدردی کی ہدایت کرتا ہے ان خیالات کا اظہار سابق ایم این اے جسٹس(ر)افتخار چیمہ نے الخدمت فاونڈیشن کے مقامی عہدیدارن و رضاکاران سے گفتگو کرتے ہوے کیا جسٹس(ر) افتخار چیمہ کے ڈیرہ پر انکی فیملی اور دوست احباب نے الخدمت فائونڈیشن کو سیلاب زدگان کے لیے 17 لاکھ 33 ہزار 670 روپے کا عطیہ دیا ۔اس موقع پر ماسٹر مشتاق، فیاض چیمہ ،ارشاد چیمہ،سرپرست اعلی الخدمت فاونڈیشن ناصر محمود کلیر،صابر بٹ ،مرزا غلام مصطفی ،حافظ منیر بھی موجود تھے ۔دریں اثنا فرینڈلی ہینڈز ویلفیئر سوسائٹی نے 8 لاکھ 50 ہزار روپے کا عطیہ سیلاب زدگان کے لیے جمع کروایا جبکہ ایک کروڑ 7 لاکھ روپے مقامی مخیر حضرات تاجروں اور صنعتکاروں نے الخدمت فائونڈیشن کو جمع کروائے۔