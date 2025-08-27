صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کیلئے الخدمت فائونڈیشن کی جانب سے ایک کروڑ 34 لاکھ کے عطیات جمع

  • گوجرانوالہ
سیلاب متاثرین کیلئے الخدمت فائونڈیشن کی جانب سے ایک کروڑ 34 لاکھ کے عطیات جمع

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیلاب زدگان کی مدد کے لیے الخدمت فائونڈیشن وزیرآباد کی جانب سے ایک کروڑ 34 لاکھ روپے کے عطیات جمع کرلئے گئے ۔ مشکل کی اس گھڑی میں الخدمت فاؤنڈیشن کا کردار قابل تحسین ہے۔

دکھ و تکلیف کی گھڑی میں پوری پاکستانی قوم سیلاب میں گھرے بھائیوں کے لیے ہر ممکن امداد کر رہی ہے اسلام ہمیں ایک دوسرے کے درد و تکلیف میں ہمدردی کی ہدایت کرتا ہے ان خیالات کا اظہار سابق ایم این اے جسٹس(ر)افتخار چیمہ نے الخدمت فاونڈیشن کے مقامی عہدیدارن و رضاکاران سے گفتگو کرتے ہوے کیا جسٹس(ر) افتخار چیمہ کے ڈیرہ پر انکی فیملی اور دوست احباب نے الخدمت فائونڈیشن کو سیلاب زدگان کے لیے 17 لاکھ 33 ہزار 670 روپے کا عطیہ دیا ۔اس موقع پر ماسٹر مشتاق، فیاض چیمہ ،ارشاد چیمہ،سرپرست اعلی الخدمت فاونڈیشن ناصر محمود کلیر،صابر بٹ ،مرزا غلام مصطفی ،حافظ منیر بھی موجود تھے ۔دریں اثنا فرینڈلی ہینڈز ویلفیئر سوسائٹی نے 8 لاکھ 50 ہزار روپے کا عطیہ سیلاب زدگان کے لیے جمع کروایا جبکہ ایک کروڑ 7 لاکھ روپے مقامی مخیر حضرات تاجروں اور صنعتکاروں نے الخدمت فائونڈیشن کو جمع کروائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں سٹیٹ آف دی آرٹ نرسری بنائی جارہی : محسن نقوی : واٹر ہاروسٹنگ تالاب کا معائنہ

نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹرویز بیرئیر فری، ای ٹیگ نظام بہتر بنائیں:وزیر مواصلات

میڈیا ورکشاپ، انسانی سمگلنگ سے متعلق اصلاحات کی آگاہی

اسلام آباد:جے 7ایمپوریئم میں امتیاز میگا سٹور کھولنے کیلئے معاہدہ پر دستخط

مشیر چیئرمین سینیٹ کی سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات، انٹر پارلیمنٹری سپیکرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر