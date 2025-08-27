خواتین ووٹرز کی رجسٹریشن میں فرق ختم کرنے کیلئے اجلاس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)الیکشن کمیشن کی ہدایت پر گوجرانوالہ میں خواتین ووٹرز کی رجسٹریشن میں موجود 2 لاکھ 44 ہزار کے فرق کو ختم کرنے کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سرفراز حبیب نے کی، جس میں ضلعی سطح کے تمام متعلقہ محکموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔
ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سرفراز حبیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جینڈر گیپ کے خاتمے کو قومی ترجیح قرار دیا ہے ، گوجرانوالہ میں 2 لاکھ 44 ہزار لاکھ خواتین کا ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہونا قابل تشویش ہے ۔ الیکشن کمیشن تمام متعلقہ محکموں کے ساتھ ملکر فوری اقدامات اٹھائے گا تاکہ اس کمی کوجلد از جلد از ختم کیا جا سکے انہوں نے مزید بتایا کہ شناختی کارڈ نہ ہونا اس فرق کی بنیادی وجہ ہے ۔ اس سلسلے میں نادرا، محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کے تحت گوجرانوالہ کے تمام علاقوں میں خواتین کو شناختی کارڈ کے حصول میں مدد فراہم کی جائے گی۔پروگرام آفیسر خرم شہزاد (سنگت ڈویلپمنٹ فاؤنڈیشن) نے اجلاس میں بتایا کہ گزشتہ مرحلے میں تقریباً ایک لاکھ خواتین کی ووٹر رجسٹریشن مکمل کی جا چکی ہے ، اب تمام محکموں کے اشتراک سے یہ ٹارگٹ بھی مکمل ہو جائے گا۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صحت، تعلیم، سوشل ویلفیئر اور لوکل گورنمنٹ سمیت تمام متعلقہ محکمے اپنے فیلڈ ورکرز کے ذریعے خواتین کو شناختی کارڈ بنوانے اور ووٹر رجسٹریشن کی جانب راغب کریں گے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوامی بیداری مہمات کے ذریعے خواتین کو ان کے جمہوری حق کے استعمال کی ترغیب دیں گی۔اجلاس میں ایک خصوصی ٹاسک فورس کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا جو ہر ہفتے پیش رفت کی نگرانی کرے گی اور رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔اجلاس کے اختتام پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے تمام شرکاکا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی ووٹر رجسٹریشن صرف ایک مہم نہیں بلکہ قومی فریضہ ہے ، اور تمام اداروں کے اشتراک سے ہم اس ہدف کو ضرور حاصل کریں گے ۔اس اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرا قاضی متین، ڈائریکٹر کالجز ندیم احمد،اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اور دیگر نے شرکت کی۔