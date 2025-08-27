مسلم لیگ کی طرف سے سیلاب متاثرین کو راشن تقسیم
گجرات(سٹی رپورٹر)پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع گجرا ت کی جانب سے بونیر،ٹانٹے پیربابا کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن پیکیج تقسیم کیا گیا۔
مرکزی مسلم لیگ گجرات کے جنرل سیکرٹری سجاد ڈار، حذیفہ وڑائچ،عدنان سعید دیگررضا کاروں کے ہمراہ راشن پیکیج کی فراہمی کے ساتھ پکاپکایاکھانا بھی متاثرین میں تقسیم کروارہے ہیں۔مرکزی مسلم لیگ گجرات کی ٹیمیں انتہائی کٹھن اوردشوارراستوں کوطے کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے گھروں تک راشن فراہمی کیلئے اقدامات کررہے ہیں، گزشتہ روز بونیر، ٹانٹے پیربابا کے دشوارگزارعلاقوں جہاں ابھی تک کسی بھی تنظیم کی طرف سے امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکیں مرکزی مسلم لیگ گجرات کے رضاکاروں نے پانچ گھنٹے کاطویل اورکٹھن سفرکرکے متاثرین کوراشن فراہم کیا،پیربابا کے علاقے میں جہاں سیلاب کے دوران دو سو کے قریب شہادتیں ہوچکی ہیں کے سینکڑوں متاثرین کی داد رسی کرتے ہوئے راشن پیکیج کیساتھ پکاپکایاکھانابھی فراہم کیاگیا،مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران وکارکنان تمام ترمشکلات اورمصائب کے باوجود بے لوث خدمت خلق کامشن جاری رکھے ہوئے ہیں،راشن تقسیم کے دوران عمائدین علاقے کی طرف سے مرکزی مسلم لیگ گجرات کوزبردست خراج تحسین پیش کیاگیا۔