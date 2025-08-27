چناب میں پانی کی سطح بلند،انتظامیہ ، ادارے ہائی الرٹ
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے اور کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال کا خدشہ بڑھ گیا۔ انتظامیہ اور ریسکیو ادارے ہائی الرٹ ہوگئے۔
دریا اور بیلہ کے نشیبی و کچے کے علاقے تیزی سے زیرِ آب آنے کے خطرے میں ہیں۔ مقامی مکینوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو کھڑی فصلیں، چارہ اور درجنوں دیہات شدید متاثر ہوں گے ۔ کچے کے مکین مویشی اور گھریلو سامان لے کر محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی شروع کر رہے ہیں۔ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے ہنگامی الرٹ جاری کرتے ہوئے عملے کو حفاظتی بند اور حساس مقامات پر تعینات کردیا ہے ۔ انتظامیہ کے مطابق کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کشتیاں، ریسکیو ٹیمیں اور ابتدائی ریلیف کیمپ تیار رکھے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی بھارت کی آبی جارحیت نے انکی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کی جائے اور مقامی سطح پر عوام کو بروقت ریلیف اور امداد فراہم کی جائے تاکہ جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔