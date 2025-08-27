استقبال ربیع الاول ،تحریک منہاج القرآن کا مشعل بردار جلوس
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)تحریک منہاج القرآن کے زیراہتمام استقبال ربیع الاول کے سلسلہ میں مشعل بردار جلوس نکالا گیا جو ریلوے روڈ سے شروع ہوکر شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتے فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوا۔
جلوس میں تحریک کے راہنماؤں کارکنوں کے علاوہ علماء اور مختلف سنی تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔اس موقع پر شرکائجلوس آمد مصطفے ٰ ؐ مرحبا مرحبا کے نعرے لگارہے تھے اورکریم نبی رحمت ؐ کی بارگاہ میں درودوسلام کے نذرانے پیش کررہے تھے ۔ شہریوں نے شرکا جلوس پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ حضور نبی رحمت ؐکی آمد سے انسانیت اپنے مقدر پر ناز کرنے لگی اور جہالت اور تاریکیوں کے بادل ہمیشہ ہمیشہ کے چھٹ گئے ۔ آمد مصطفے ٰ ؐ کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں آپؐ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرکے اپنی زندگیوں میں نکھارلاناچاہئے ۔