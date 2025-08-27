صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اہلسنت کا استقبال ربیع الاول کے سلسلہ میں اجتماع

  گوجرانوالہ
جماعت اہلسنت کا استقبال ربیع الاول کے سلسلہ میں اجتماع

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)جماعت اہلسنت ڈسکہ و بزم رضا دارالعلوم نقشبندیہ کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں جامع مسجد عثمان غنی اور دارالعلوم نقشبندیہ میں ‘‘یوم مجددین’’کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

 قاری احسن رضا،قاری رضوان مدنی،علامہ فاضل صابری ،مفتی پیر غلام رسول قاسمی،علامہ قاری شبیر حسین ،فضل عثمان سلطانی،علامہ غلام مصطفی شیرازی،علامہ سرمد،علامہ صہیب نے کہا عقیدہ ختم نبوت ؐ اور مقام مصطفی ؐ کاتحفظ امام احمد رضا خاںؒ اور امام مجدد الف ثانی ؒ کا مشن تھا ۔قرآنی آیات کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جارہا تھا،قرآن و سنت کی روشنی میں امام احمد رضا ؒنے کھل کر جواب دیا انکی ہزاروں تصنیفات خدمت دین ِ متین کا منہ بولتا ثبوت ہیں کلمہ حق کی پاداش میں قیدو بند کی صعوبتیں بھی مجدد الف ثانی ؒ کو استقامت دین سے نہ ہٹاسکیں۔ شہنشاہ اکبر،شہنشاہ جہانگیر کے دور میں اسلام کے خلاف سازشوں وقت کے نام نہاد عالموں کی ریا کاری و بد نیتی کے خلاف ڈٹ کر عملی جہاد کیاان کے افکار و نظریات امت میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر حافظ نجیب اﷲ،حافظ آصف،علامہ عبدالغفار،علامہ ساجد کے علاوہ کثیر تعداد میں جامعہ کے فضلا نے شرکت کی۔

