اسسٹنٹ انجینئر کے اعزاز میں ظہرانہ

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )اتحاد گروپ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن ضلع گجرات کی جانب سے ریٹائرڈ ہونیوالے لوکل گورنمنٹ کے اسسٹنٹ انجینئر رانا شفقت اﷲ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔

چیئرمین اتحاد گروپ چودھری سجاد کہانہ ودیگر ممبران کنٹریکٹرز قیصر فاروق،زبیر اسلم،وقاص چیمہ، چودھری اسجد،خاور نوشید،سہیل منور وڑائچ،علی شاہ دیتوال نے رانا شفقت کوگلدستے پیش کرکے فقید المثال استقبال کیا،الوداعی تقریب میں ایکسین لوکل گورنمنٹ چودھری سرور،اسسٹنٹ انجینئر فیاض چٹھہ،سب انجینئر ز ثاقب شاہ و دیگر نے شرکت کی۔ ٹھیکیداران نے رانا شفقت اﷲ کی محکمانہ خدمات کو سراہا اور یادگار سووئینر پیش کیا ۔

