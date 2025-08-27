بارش سے گیپکو کے فیڈرز ٹرپ کرگئے ،گھنٹوں بجلی بند رہی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ سمیت ریجن بھر میں وقفے وقفے سے برسنے والی موسلادہار بارش نے جل تھل ایک کردیا بارش کے دوران بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
بارش سے شہر کے نشیبی علاقے اور گلی محلے زیر آب آگئے ۔ بارش کے دوران گیپکو کا بجلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا بارش اور تیز ہوائوں سے گیپکو کے ریجن بھر میں متعدد فیڈرز ٹرپ کرگئے ، فیڈرز ٹرپ ہونے سے گھنٹوں بجلی بند رہی جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک گوجرانوالہ ریجن میں بارشوں کا پیشگوئی کررکھی ہے۔