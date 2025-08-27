صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آکسیجن سپلائی کرنیوالی گاڑیوں کو بلاجواز تنگ نہ کیاجائے :عاطف جاوید

  • گوجرانوالہ
آکسیجن سپلائی کرنیوالی گاڑیوں کو بلاجواز تنگ نہ کیاجائے :عاطف جاوید

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)چیمبر آف کامرس کی سٹینڈنگ کمیٹی میڈیکل اینڈ انڈسٹریل گیسز کے کنونیئر عاطف جاوید نے کہا ہے کہ پولیس اور ٹریفک وارڈنز کی طرف سے آکسیجن سپلائی کرنے والی گاڑیوں کو بلاجواز تنگ کرنے سے انسانی جانوں کانقصان ہو سکتا ہے۔۔۔

 ہسپتالوں اور انڈسٹری کو گیس سپلائی یقینی اور بغیر تعطل فراہم کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد اس مسلئے کو فوری حل کریں۔ ان خیالات کا اظہار انوں نے گزشتہ روز چیمبر ہال میں ہونے والے میڈیکل اینڈ انڈسٹریل گیسز ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔بلک سپلائی ہولڈرز ایسوسی ایشن کے صدر شمس الدین نے ہسپتالوں اور انڈسٹری میں بلا تعطل آکسیجن گیس کی فراہمی پر زور دیتے کہا تمام ممبران سپلائی چین کو مزید بہتر کریں ۔میٹنگ میں رانا رمضان، شاہد لطیف، حافظ ناصر، حافظ خالد، محسن اقبال جنجوعہ، عبدالرشید بٹ، رانا سلیم، راناندیم ، اسد محمود، سلیم، ارشد، رانا فیصل، امانت،حافظ عبدالرؤف اور سرفراز نے شرکت کی۔

