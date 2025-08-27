ضلعی انتظامیہ بارشوں پر نکاسی آب ، سہولیات کیلئے متحرک
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)مون سون بارشوں کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ گوجرانوالہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے، نکاسی آب اور سہولیات فراہمی کیلئے متحرک، ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے نالہ ڈیک، بنیادی مراکز صحت سکھانہ باجوہ، مدریاں والا اور فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو)شبیر بٹ، اسسٹنٹ کمشنر کامونکی ڈاکٹر زرغونہ خالد، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 1122 میاں رفعت، محکمہ انہار، ضلع کونسل اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کشتی کے ذریعے نالہ ڈیک کے مختلف مقامات، خصوصاً آبادیوں کے قریب واقع پشتوں اور حفاظتی بندوں کا جائزہ لیا اورانہوں متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ تمام بندوں کو فوری مضبوط بنایا جائے ،نالہ ڈیک کی صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پانی کی روانی میں رکاوٹ نہ ہو۔ افسر بارش کے دوران الرٹ رہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار رہیں۔