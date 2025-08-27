صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل چور خاتون گرفتار، دو موٹر سائیکلیں برآمد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)تھانہ گرجاکھ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے موٹر سائیکل چور خاتون کو گرفتار کرکے دو موٹر سائیکلیں برآمد کرلیں۔

تھانہ گرجاکھ کے علاقہ سے گزشتہ روز خاتون موٹر سائیکل چوری کرکے لیجا رہی تھی جسکی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آگئی، ایس ایچ اوتھانہ گرجاکھ سب انسپکٹر محمودالحسن پر مشتمل ٹیم نے سی سی ٹی وی کیمروں سے خاتون کو ٹریس کر کے دو موٹر سائیکلیں بھی برآمد کرلیں، پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمہ کی شناخت لائبہ جاوید کے نام سے ہوئی۔ جو تھانہ گرجاکھ اور ملحقہ علاقوں میں کی وارداتیں کر چکی ہے ،ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے ۔

