حافظ آباد :ریلوے لائن والا قبرستان نشہ کی آماجگاہ بن گیا
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)حافظ آباد میں بڑا قبرستان ریلوے لائن والا نشہ کی آماجگاہ بن گیا۔ ضلعی انتظامیہ ،پولیس اور دیگرمتعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث قبرستان میں مردوں کے ساتھ بچے اور خواتین بھی نشہ کرنے لگیں۔
نشیؤں کی بھرمار سے قبرستان کا تقدس پامال ہونے لگا۔ ریلوے لائن والے قبرستان میں ہمہ وقت نشہ کرنے والوں کی کثیر تعداد قبروں پر بیٹھ کر نشہ کرتے دکھائی دیتی ہے جبکہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی یہاں بیٹھ کر نا صرف نشہ کرتی ہیں بلکہ نشہ کی فروخت بھی جاری ہے ۔ متعدد نشئی یہاں نشہ کے انجکشن لگاتے بھی دکھائی دیتے ہیں اور بعض آئس کا نشہ کرکے قبروں پر لیٹے رہتے ہیں جس سے نا صرف قبروں کا تقدس پامال ہورہاہے بلکہ قبرستان کی بے حرمتی بھی ہورہی ہے جبکہ سٹی پولیس قبرستان کو نشئیوں سے واگذار کروانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے ۔ جس پر شہریوں نے شدیداحتجاج کرتے ہوئے آر پی او گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کو نشئیوں سے پاک کروایا جائے اور نشہ فروخت کرنے والوں کو گرفتار کرکے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ۔