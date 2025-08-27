سلاٹر ہاؤس کو شہر سے باہر منتقل نہ کرنے پر زندگی اجیرن
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ کے شہریوں کا سلاٹر ہاؤس کو گنجان آبادی سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ آلائشوں، تعفن اور بدبو نے زندگی اجیرن بنا دی، عوامی نمائندوں کے وعدے ہر بار دھرے کے دھرے رہ گئے۔
شہریوں نے گزشتہ روز اس حوالے سے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین اجمل جرا، ریحان شاہ، بلاول شاہ، خلیل، عثمان سیٹھ، ابوبکر، شیر خاں، فیضان اور علی شیر ودیگرنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر الیکشن سے پہلے امیدوار ان کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ووٹ ملنے کے بعد سلاٹر ہاؤس کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جائے گا مگر کامیابی کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔تعفن زدہ ماحول سے اہل محلہ میں بچیوں اور نوجوانوں کے رشتے تک خطرے میں پڑ گئے ہیں، کھانے پینے میں کراہت پھیل جاتی ہے ،مہمانوں نے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے ۔مزید برآں سیم نالہ کی ناقص تعمیر اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں نے صورتحال کو مزید بدتر کر دیا ہے ۔ زیر آب نالیاں نہ صرف ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں بلکہ شہریوں کو ذہنی اذیت اور بیماریوں میں بھی مبتلا کر رہی ہیں۔ مکینوں نے کہا کہ یہ شہر میں 2479 کنال سرکاری اراضی موجود ہے جس پر قبضہ مافیا نے انتظامیہ اور بااثر افراد کی آشیر باد سے قبضہ کر رکھا ہے ۔ اگر یہ اراضی واگزار کرائی جائے تو سلاٹر ہاؤس کو آسانی سے شہر سے باہر منتقل کیا جا سکتا ہے ۔ مظاہرین نے وعدے پورے نہ کرنے پر نعرے بازی کرتے کہا کہ اگر عوامی نمائندے صرف دعوے اور وعدوں پر سیاست کرتے رہے اور عملی اقدامات نہ اٹھائے تو آئندہ انتخابات میں انہیں عوام کے سخت ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔