ڈسکہ :سڑکیں ،گلیاں،بازار بارشی پانی میں ڈو ب گئے

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ کی سڑکیں،گلیاں اور بازار بارش کے پانی میں ڈو ب گئیں،پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوگیا ،ڈسکہ شہر جو مسلم لیگ (ن) کاگڑھ ہے اوروہ یہاں عرصہ دراز سے کامیاب ہوتی آرہی ہے۔۔۔

 اسکے باوجود شہر میں سیوریج کا مسئلہ آج تک ٹھیک نہیں ہوسکا ہر الیکشن میں سیاستدان ڈسکہ کے شہریوں کو سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کیساتھ ساتھ دیگر سبز باغ دکھا کر ووٹ لیکر کامیاب ہوجاتے ہیں اور اسکے بعد کسی بھی مسئلہ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ڈسکہ شہر میں تھوڑی دیر کی بارش کے بعد علاقہ کی تمام سڑکیں ،بازار اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگ پڑتی ہیں اور بعض گلیوں میں تو بارش کا پانی لوگوں کے گھروں داخل ہوجاتا ہے ،شہر سیوریج جیسے مسئلہ کا شکار ہے اوپر سے رہی سہی کسر شہر میں تعمیر کیلئے ادھیڑی گئی سڑکوں نے نکال دی ہے جن سڑکوں کو تعمیر کیلئے ادھیڑا گیا ہے وہاں پر کئی کئی فٹ بارش کاپانی کھڑ اہوگیا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کاسامناکرناپڑرہا ہے ۔مسلم لیگ (ن) کے ووٹر بھی اپنی حکومت اور سیاستدانوں سے نالاں نظر آرہے ہیں انکا کہناتھاکہ ہردفعہ الیکشن میں ہمیں سیوریج کا مسئلہ ٹھیک کرنے کالالی پاپ دیاجاتا ہے مگر کئی عرصہ سے اس سیوریج کو ٹھیک نہیں کیاجارہا ۔شہریوں نے وزیراعلیٰ سے مطالبہ کیاہے کہ سیوریج کا مسئلہ فی الفور حل کیاجائے ۔

