ڈی سی کاسپیشل ایجوکیشن سنٹر ،ای لائبریری کامعائنہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا۔ گرمیوں کی تعطیلات کے دوران سکول میں صفائی اور دیکھ بھال کے انتظامات کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تعطیلات کے دوران بھی عمارت، کلاس رومز کی باقاعدگی سے صفائی کی جائے تاکہ جب طلبہ واپس آئیں تو انہیں صاف ستھراماحول میسر ہو۔ اسکے علاوہ ڈپٹی کمشنر نے ای لائبریری کا دورہ کیا اور کہاجناح سٹیڈیم سے منسلک ای لائبریری نواجونوں کو آن لائن تدریسی مواد تک رسائی اور پرسکون ماحول میں کتب بینی، جدید آئی ٹی سہولیات کی فراہمی کا ذریعہ ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ای لائبریری کی تزئین و آرائش،صفائی اور تمام سہولیات کو مکمل آپریشنل کرنے اورمحکمہ سپورٹس کے افسروں کو سہولیات کی دستیابی یقینی بنانے کے احکامات جاری کئے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی کمپلیکس کا دورہ کیا اورجاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ اور محکمہ بلڈنگز کے حکام نے انہیں منصوبے کی پیشرفت پربریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کاموں کی رفتار میں تیزی لائی جائے اور منصوبہ مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ عوام جلد اسکے ثمرات سے مستفید ہو سکیں۔انہوں نے حکام کو معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت کی۔