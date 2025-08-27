لیگی رہنمائوں کی غلام دستگیر خرم دستگیر سے ملاقات
راہوالی(نامہ نگار)مسلم لیگ ن کی ضلعی کور کمیٹی کے سینئر ممبر میجر (ر) الطاف چیمہ، سینئر ضلعی نائب صدر ڈائریکٹر بدر 313 عمر الطاف چیمہ نے۔۔۔
مسلم لیگ ن کے بزرگ رہنما خاں غلام دستگیر خاں اور انکے بیٹے سابق وفاقی وزیر دفاع خرم دستگیر خاں سے انکی رہائشگاہ پر ملاقات کی اور ملکی و غیر ملکی اندرونی و بیرونی محاذ پر ملک و قوم کی اعلیٰ خدمات انجام دینے پر تمغہ امتیاز ملنے پر مبارکباد دی اور گلدستے پیش کیے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ۔چودھری اشرف وڑائچ،رانا افتخار عیفی و دیگر بھی انکے ہمراہ تھے۔