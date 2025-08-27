صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ کا منشور ہی عوام کی خدمت ، بلال فاروق تارڑ

  • گوجرانوالہ
ن لیگ کا منشور ہی عوام کی خدمت ، بلال فاروق تارڑ

سوہدرہ(نمائندہ دنیا)امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ عوام جانتے ہیں نواز شریف ہی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔

سوہدرہ میں ضمنی الیکشن این اے 66 کے سلسلہ میں مشیر وزیراعلٰی پنجاب بریگیڈیئر(ر)بابر علاوالدین کی میزبانی میں ہونے والے مسلم لیگ (ن) کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ن لیگ واحد جماعت ہے جس کا منشور عوامی خدمت ہے ہمیں جب بھی موقع ملا عوام کی بھرپور خدمت کی،عوام 18 ستمبر کو شیر پر مہر لگا کر یہ بتا دیں گے کہ وہ خدمت کی سیاست کے ساتھ ہیں سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ، رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار، رکن پنجاب اسمبلی اطہر جولیئس، رکن پنجاب اسمبلی صائمہ زاہد، سابق ایم پی اے عادل بخش چٹھہ، ضیا نور شاہ، انقلابی شاعر شیرزمان ٹکر سمیت علاقے کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ این اے 66 مسلم لیگ (ن) کا قلعہ ہے ۔عابد رضا کوٹلہ نے کہا عوامی محبت اور اتحاد نے واضح کر دیا ہے کہ آنے والا دور مسلم لیگ (ن) کا ہے ۔نوشین افتخار نے کہا کہ خدمت کی سیاست ہی مسلم لیگ (ن) کی اصل پہچان ہے اور یہی مشن جاری رہے گا ۔بابر علاؤالدین نے کہاعوامی اعتماد اور محبت ہی اصل طاقت ہے ، عوامی خدمت ہی ان کا مشن ہے اور وہ علاقے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے کاموں کو اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنروں کو اپنی نگرانی میں مدارس کی رجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم

10کلو آٹے کا تھیلا مزید 40روپے مہنگا:قیمت830روپے تک جا پہنچی

عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :عمران نذیر

میانوالی کے عوام کا پیا ر ہمیشہ دل میں رہے گا، خالد جاوید گورائیہ

کمشنر کا زیر تعمیر ایگری مال کا دورہ ،کام کا تفصیلی جائزہ لیا

150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر