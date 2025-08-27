ن لیگ کا منشور ہی عوام کی خدمت ، بلال فاروق تارڑ
سوہدرہ(نمائندہ دنیا)امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ عوام جانتے ہیں نواز شریف ہی ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔
سوہدرہ میں ضمنی الیکشن این اے 66 کے سلسلہ میں مشیر وزیراعلٰی پنجاب بریگیڈیئر(ر)بابر علاوالدین کی میزبانی میں ہونے والے مسلم لیگ (ن) کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ن لیگ واحد جماعت ہے جس کا منشور عوامی خدمت ہے ہمیں جب بھی موقع ملا عوام کی بھرپور خدمت کی،عوام 18 ستمبر کو شیر پر مہر لگا کر یہ بتا دیں گے کہ وہ خدمت کی سیاست کے ساتھ ہیں سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ، رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار، رکن پنجاب اسمبلی اطہر جولیئس، رکن پنجاب اسمبلی صائمہ زاہد، سابق ایم پی اے عادل بخش چٹھہ، ضیا نور شاہ، انقلابی شاعر شیرزمان ٹکر سمیت علاقے کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ بلال فاروق تارڑ نے کہا کہ این اے 66 مسلم لیگ (ن) کا قلعہ ہے ۔عابد رضا کوٹلہ نے کہا عوامی محبت اور اتحاد نے واضح کر دیا ہے کہ آنے والا دور مسلم لیگ (ن) کا ہے ۔نوشین افتخار نے کہا کہ خدمت کی سیاست ہی مسلم لیگ (ن) کی اصل پہچان ہے اور یہی مشن جاری رہے گا ۔بابر علاؤالدین نے کہاعوامی اعتماد اور محبت ہی اصل طاقت ہے ، عوامی خدمت ہی ان کا مشن ہے اور وہ علاقے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے کاموں کو اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔