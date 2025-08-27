حکومت سیلاب متاثرہ کسانوں کی مدد کرے ، رشید منہالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)کسان بورڈ وسطی پنجاب کے صدرمیاں رشید منہالہ نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کے کسانوں اور زمینداروں کو بے یارو مددگار نہ چھوڑا جائے انکی ہر ممکن مدد کرنا حکومت کا فرض ہے۔۔۔
زرعی ملک ہونے کے باوجودکسانوں کو نہ تو سستی بجلی فراہم کی جاتی ہے اور نہ ہی کھادوں کی قیمتیں کم ہوتی نظر آتی ہیں جماعت اسلامی بہت جلد کسانوں کے مسائل اجاگر کرنے کیلئے کسان روڈ کارواں نکالے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کسان بورڈ کے ڈویژنل اجلاس سے خطاب کرتے کیا اس موقع پر ضلعی امیر جماعت اسلامی مظہر اقبال رندھا وا اورکسان بورڈ کے ڈویژنل صدر اور وسطی پنجاب کے نائب صدر حافظ ظفراﷲسرویا نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کسان روڈ کارواں کی قیادت کے علاوہ مختلف ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں کنونشنز سے خطاب کرینگے ۔انہوں نے کہاکسانوں کے حقوق سلب کئے جا رہے ہیں مہنگا ڈیزل ،ٹیوب ویلز کی بجلی اور ڈی اے پی کھاد کی بڑھتی قیمتوں سے کسانوں میں تشویش بڑھ رہی ہے ۔اس موقع پرعلی رضا حسنی، ملک شوکت بھلر، سہیل تارڑ،ڈاکٹر نوید رانا ظفراقبال خان کے علاوہ ڈویژن بھر سے عمائدین بھی موجود تھے۔