اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اے سی وزیرآباد نے انتظامیہ کے ہمراہ نالوں اور دریا کے بند پشتوں کا جائزہ لیا ۔ضلعی انتظامیہ نے دریائے چناب ،نالہ ایک اور نالہ پلکھو سے ملحق دیہی علاقہ جات اور نشیبی آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایات کردی گئی۔
ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور اے سی وزیرآباد نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ مختلف مقامات پر 10 فلڈ ریلیف کیمپ بنا دیئے گئے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فلڈ ریلیف کیمپس سے روابط کی ہدایات کی گئیں ہیں بیلہ کے دیہی علاقہ جات اور شہری علاقوں میں نالہ پلکھو اور نالہ ایک کے قریب ڈیرے داروں اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پرمنتقل ہونے کی ہدایات کی گئی ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں۔اعلانات اور قومی و سوشل میڈیا پر کروائے گئے ہیں اور مویشی پال افراد و مقامی کسانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔