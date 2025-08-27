صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اے سی وزیرآباد نے انتظامیہ کے ہمراہ نالوں اور دریا کے بند پشتوں کا جائزہ لیا ۔ضلعی انتظامیہ نے دریائے چناب ،نالہ ایک اور نالہ پلکھو سے ملحق دیہی علاقہ جات اور نشیبی آبادیوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایات کردی گئی۔

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد اور اے سی وزیرآباد نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ مختلف مقامات پر 10 فلڈ ریلیف کیمپ بنا دیئے گئے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فلڈ ریلیف کیمپس سے روابط کی ہدایات کی گئیں ہیں بیلہ کے دیہی علاقہ جات اور شہری علاقوں میں نالہ پلکھو اور نالہ ایک کے قریب ڈیرے داروں اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پرمنتقل ہونے کی ہدایات کی گئی ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں۔اعلانات اور قومی و سوشل میڈیا پر کروائے گئے ہیں اور مویشی پال افراد و مقامی کسانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گندم 3100 روپے من فروخت ہونے لگی

نیلا گنبد منصوبہ، سیوریج ، واٹر سپلائی لائنز کی منتقلی شروع

سوسائٹیز کو زمین کے اصل مقاصد کا پابند بنانیکا فیصلہ

رواں سال 2 ہزار فوڈ یونٹس بند

جیلوں میں فری شٹل سروس کا آغاز

بارش ‘ 22 سے زائد فیڈرز ٹرپ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر