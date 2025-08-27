ڈپٹی کمشنر کاقادر آباد بیراج ،فلڈ ریلیف سنٹر ز کا دورہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے قادر آباد بیراج اور مختلف مقامات ، فلڈ ریلیف سنٹر ز کا دورہ کر تے ہوئے دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے ضلعی انتظامیہ اور دیگر مختلف محکموں کی جانب سے سیلاب سے بچاؤ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے کیے جانے والے حفاظتی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام محکموں کو چوبیس گھنٹے پانی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ضلع بھر میں 6فلڈ ریلیف سنٹرز قائم کر کے وہاں ریسکیو 1122،محکمہ صحت ، لائیو سٹاک اور دیگر متعلقہ محکموں کے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں تا کہ کسی بھی ہنگامی یا سیلابی صورتحال کے دوران عوام کے جان و مال کوبر وقت محفوظ بنایا جا سکے ۔انکاکہنا تھا کہ ضلعی سطح پر ڈی سی آفس میں خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے جہاں دریائے چناب میں پانی کی آمد اور اخراج کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہاہے ۔انہوں نے مزیدبتایا کہ دریاکے قریبی دیہات میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں تا کہ وہاں کے لوگ کسی بھی سیلابی یا ہنگامی صورتحال سے قبل اپنے حفاظتی انتظامات کو یقینی بنا سکے ۔ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ دریا چناب میں سیلاب کی موجو د ہ صورتحال کنٹرول میں ہے اور سیلابی پانی کسی بھی دیہات یا فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا۔