وزیر آبپاشی کاپسرور کا دورہ ،نالہ ڈیک میں طغیانی کا جائزہ
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ نے کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی اور ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاٹھیا کے ہمراہ پسرور کا دورہ کیا اور نارووال روڈ پر نالہ ڈیک میں طغیانی کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر صبا اصغر، پارلیمانی سیکرٹری آبپاشی رانا فیاض اور متعلقہ محکموں کے حکام بھی موجود تھے۔ قبل ازیں صوبائی وزیر کو کیڈٹ کالج پسرور میں نالہ ڈیک کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر کاظم پیرزادہ نے کہا موسمیاتی تبدیلی سے مشرقی دریاؤں میں ماضی کی نسبت پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا ہے کیونکہ انکے کیچمنٹ ایریاز میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس صورتحال سے نمٹنے کیلئے ضروری ہے کہ دریاؤں اور نالوں کی قدرتی گزرگاہوں کو بحال کیا جائے ۔ نالوں اور دریاؤں کے کنارے اور ان کی قدرتی گزرگاہوں میں موجود تجاوزات کے خلاف فوری گرینڈ آپریشن کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ دریاؤں اور نالوں کی ماڈل ماڈل سٹڈی کی جا رہی تاکہ مستقل حل تجویز کئے جا سکیں اور ان پر عملدرآمد کرنے کیلئے پنجاب حکومت ہر ممکن وسائل مہیا کرے گی۔کمشنر نوید حیدر شیرازی نے اس موقع پر کہا کہ انتظامیہ پوری طرح الرٹ ہے اور طغیانی سے نمٹنے کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ عرفان کاٹھیا نے کہا کہ پی ڈی ایم اے تمام وسائل بروقت پہنچا رہی ہے ، انتظامیہ سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر نے کہا کہ نالہ ڈیک میں طغیانی کے سبب چھ مقامات پر سڑکوں کو نقصان پہنچا جن میں سے تین مقامات پر نقصان کا ازالہ ہو چکا ہے جبکہ باقی مقامات پر بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نالہ ڈیک کے اردگرد پانچ ریلیف کیمپس قائم کئے گے ہیں اور ان میں خوراک، ادویات، واش رومز اور دیگر ضروریات کا انتظام کیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ دریائے توی میں پانی کی سطح میں اضافہ کی وجہ سے 16 دیہات کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور دریا میں طغیانی کے باعث پانچ ہزار کی آبادی اور 1450 مویشیوں کو محفوظ مقامات منتقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔