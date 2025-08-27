محافل میلاد ،جلوسوں کے راستوں کی صفائی کی جائے : کمشنر
گوجرانوالہ(نیوز رہورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی سے ناظم اعلیٰ جماعت اہلسنت مولاناحافظ رفیق قادری اور سینئر ممبر امن کمیٹی یوسف کھوکھر، صاحبزادہ حافظ احمد نورانی، حافظ عطاالرحمان خان، حافظ اللہ جوایا قادری، حافظ محسن چشتی ودیگر نے ملاقات کی۔
کمشنر نے بتایا کہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ محافل میلاد اور جلوسوں کے راستوں کی مکمل صفائی ،چونے کا چھڑکا ،سڑکوں کی مرمت، سیوریج مسائل کا حل ، تجاوزات کا خاتمے ،ٹریفک انتظامات ، فول پروف سکیورٹی اور روشنی کا بندوبست یقینی بنائیں۔ مولانا رفیق قادری نے انہیں عید میلاد النبی ؐکے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کمشنر کوآمد ربیع الاول کی مبارکباد پیش کی اورکہا اس مرتبہ عشاقانِ رسولؐ نبی کریم ؐ 1500 سالہ جشن ولادت انتہائی عقیدت واحترام اور جوش و جذبے سے منائینگے ،ضلع بھر میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ متعلقہ محکموں کے افسر شیرانوالہ باغ سے امیر جماعت علامہ صاحبزادہ پیر داد رضوی کی و دیگر علما ومشائخ کی زیر قیادت مرکزی وقدیمی جلوس اور شہر بھر کے دیگر جلوسوں کے روٹس کامعائنہ کریں اور راستے میں آنے والی رکاوٹیں ودیگر مسائل کا ہنگامی حل کیا جائے ، محافل میلاد میں سکیورٹی حصول کو آسان کیا جائے ، گھروں میں محافل پر پابندی نہ لگائی جائے۔ کمشنر نے کہا عید میلادالنبیؐ پر بہترین انتظامات کئے جائینگے ۔جلوسوں کی فول پروف سکیورٹی اور روٹس پرمیونسپل سروسز کی بلا تعطل فراہمی کیلئے تمام محکموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جن پر عملدرآمد میں کو تاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔