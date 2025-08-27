لدھیوالہ وڑائچ : گلی محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل، سینٹری ورکرز غائب، زندگی اجیرن
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی)گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے میونسپل کمیٹی لدھیوالہ سے چھ ماہ میں تیس کروڑ روپے وصول کرنے کے باوجود صفائی سے منہ موڑ لیا ،گلی محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ،سینٹری ورکرز صرف حافظ آباد روڈ کی صفائی پر مامورہیں۔
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے میونسپل کمیٹی لدھیوالہ وڑائچ سے صفائی کی مد میں خطیر رقم وصول کر کے لدھیوالہ سٹی اور کوٹ اسحاق کی صفائی اور گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کا کنٹریکٹ امپیریل وینچر نامی کمپنی کو دے دیا اور کمپنی کے سینٹری ورکر ز کنٹریکٹ کے تحت گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے پابند ہیں لیکن سینٹری ورکرز سارا دن عالم چوک سے لدھیوالہ تک حافظ آباد روڈ پر جھاڑو لگاتے نظر آتے ہیں،سینٹری ورکرز کے سپروائزر کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود صفائی کی صورتحال ابتر ہے شہریوں نے الزام عائد کیا کہ کبھی کبھا ر کو ئی سینٹری ورکرز گلی محلوں میں جھاڑو لگانے آجائیں تو وہ بعد میں ہر گھر میں دستک دیکر سو دو سو روپے وصول کرتے ہیں۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ ستھرا پنجاب کے تحت گلی محلوں کی صفائی مانٹیرنگ کو موثر بنایا جائے ۔