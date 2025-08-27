صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ : گلی محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل، سینٹری ورکرز غائب، زندگی اجیرن

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ : گلی محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل، سینٹری ورکرز غائب، زندگی اجیرن

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار،نمائندہ خصوصی)گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے میونسپل کمیٹی لدھیوالہ سے چھ ماہ میں تیس کروڑ روپے وصول کرنے کے باوجود صفائی سے منہ موڑ لیا ،گلی محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ،سینٹری ورکرز صرف حافظ آباد روڈ کی صفائی پر مامورہیں۔

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے میونسپل کمیٹی لدھیوالہ وڑائچ سے صفائی کی مد میں خطیر رقم وصول کر کے لدھیوالہ سٹی اور کوٹ اسحاق کی صفائی اور گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کا کنٹریکٹ امپیریل وینچر نامی کمپنی کو دے دیا اور کمپنی کے سینٹری ورکر ز کنٹریکٹ کے تحت گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے پابند ہیں لیکن سینٹری ورکرز سارا دن عالم چوک سے لدھیوالہ تک حافظ آباد روڈ پر جھاڑو لگاتے نظر آتے ہیں،سینٹری ورکرز کے سپروائزر کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود صفائی کی صورتحال ابتر ہے شہریوں نے الزام عائد کیا کہ کبھی کبھا ر کو ئی سینٹری ورکرز گلی محلوں میں جھاڑو لگانے آجائیں تو وہ بعد میں ہر گھر میں دستک دیکر سو دو سو روپے وصول کرتے ہیں۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ ستھرا پنجاب کے تحت گلی محلوں کی صفائی مانٹیرنگ کو موثر بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال،عملے کی نگرانی کیلئے مانیٹرنگ نظام فعال،500کیمرے نصب

ڈی سی لودھراں کا سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامات کا جائزہ

انسپکشن ٹیم کاپرائمری سکول کا دورہ ،کارکردگی کو سراہا

کامیاب پولیو مہم کیلئے اقدامات کئے جارہے ، وسیم حامد سندھو

وہاڑی میں ربیع الاوّل کے آغاز پر سنی علماء کونسل کی ریلی

غریب خاندان کے مکان پر قبضہ کی کوشش،قتل کی دھمکیاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر